Физикелла: никто не ожидал столь большого скачка вперёд от «Ред Булл»

Бывший гонщик Формулы-1 Джанкарло Физикелла высказался о прогрессе «Ред Булл» в последних Гран-при.

«На последних гонках Ферстаппен доминирует и в гонках, и в квалификациях. Никто не ожидал столь большого скачка вперёд от «Ред Булл», даже Юки Цунода в последней гонке добился хорошего результата.

«Ред Булл» нашёл верный путь развития, им удалось найти очень хороший вариант с точки зрения баланса и настроек болида. И эта машина хорошо подходит стилю пилотажа Ферстаппена. Так что окончание сезона должно получиться крайне интересным», — приводит слова Физикеллы RacingNews365.

Напомним, Ферстаппен выиграл две последние гонки.

