Колапинто отреагировал на слухи об уходе из «Альпин»

Гонщик «Альпин» Франко Колапинто высказался о слухах о своём возможном уходе из Формулы-1.

«Слухов очень много, но не обращаю на них никакого внимания. Привык к слухам, на самом деле, такие вещи — норма и для Формулы-1, и для других видов спорта. Полагаю, спортсменам нужно к этому привыкнуть. Просто стараюсь сосредоточиться на гонках, на своих выступлениях. И да, сейчас результаты нашей команды далеки от желаемых. Сосредоточен на том, чтобы выжимать максимум из нашей машины. Остальное придёт само собой.

В целом хорошо понимаю, чего ждать в оставшихся гонках. Знаю, как ведёт себя болид на этих трассах. Знаю, в каких поворотах стоит ждать от машины недостаточной поворачиваемости, где нужно будет активнее работать рулём и прочее», – приводит слова Колапинто RacingNews365.

