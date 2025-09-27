Ферстаппен вошёл в историю победой в дебютной гонке на «Нордшляйфе»

Четырёхкратный чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен и его партнёр по экипажу в гонках на выносливость Крис Лулхэм установили исторической достижение в серии NLS на легендарной «Северной петле».

Ферстаппен и Лулхэм проводили первую официальную гонку в главном классе SP9 в карьере. Их победа стала первой в истории серии для дебютантов гонки.

Такое случалось только один раз в истории — в 1977 году, когда были проведены первые заезды в истории соревнования и новичками считались абсолютно все участники заезда.

Автоспорт. GT3. Этап NLS на «Нордшляйфе». Основная гонка

1. Макс Ферстаппен («Феррари») — 28 кругов;

2. Ян Марденборо («Форд Мустанг») +24.496;

3. Винсент Колб («Форд Мустанг») +1:06.893;

4. Бенджамин Лейхтер («Ауди») +1:07.410;

5. Кристиан Кронес («Астон Мартин») +4:17.773;

6. Дэвид Жан («Порше») +5:37.046;

7. Тобиас Мюллер («Порше 911») +6:56.069.