Ферстаппен вошёл в историю победой в дебютной гонке на «Нордшляйфе»

Четырёхкратный чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен и его партнёр по экипажу в гонках на выносливость Крис Лулхэм установили исторической достижение в серии NLS на легендарной «Северной петле».
Ферстаппен и Лулхэм проводили первую официальную гонку в главном классе SP9 в карьере. Их победа стала первой в истории серии для дебютантов гонки.
Такое случалось только один раз в истории — в 1977 году, когда были проведены первые заезды в истории соревнования и новичками считались абсолютно все участники заезда.
Автоспорт. GT3. Этап NLS на «Нордшляйфе». Основная гонка
1. Макс Ферстаппен («Феррари») — 28 кругов;
2. Ян Марденборо («Форд Мустанг») +24.496;
3. Винсент Колб («Форд Мустанг») +1:06.893;
4. Бенджамин Лейхтер («Ауди») +1:07.410;
5. Кристиан Кронес («Астон Мартин») +4:17.773;
6. Дэвид Жан («Порше») +5:37.046;
7. Тобиас Мюллер («Порше 911») +6:56.069.