Экс-пилот Ф-1 заявил, что люди недооценивают Расселла

Бывший пилот Формулы-1 Перри Маккарти высказался о пилоте «Мерседеса» Джордже Расселле.

«Он отлично справляется, но интересно, что люди не говорят о Джордже и не хвалят его всё время. В прошлом году он превзошёл Хэмилтона, а в этом столкнулся с будущим «Мерседеса» — Антонелли. Парень хорошо стартовал, но в последнее время сталкивается с трудностями – и Джордж возглавил команду.

Он показал, что может потягаться с Максом, у него не было проблем, когда стало необходимо побороться и столкнуться в психологической схватке. Это проявление уверенности. Да, у них была словесная перепалка, Расселл проявил уверенность, будучи лидером команды. Мне кажется, Джорджа недооценивают с точки зрения его выступлений», — приводит слова Маккарти RacingNews365.