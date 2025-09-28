Баньяя выиграл ГП Японии MotoGP, Марк Маркес — чемпион, у Мира — первый подиум за «Хонду»

В воскресенье, 28 сентября, на автодроме в Мотэги состоялась основная гонка 17-го этапа в сезоне-2025 Гран-при Японии MotoGP. Победу одержал 28-летний итальянский двукратный чемпион серии Франческо Баньяя («Дукати»), стартовавший с поула. Вторым финишировал семикратный обладатель титула Марк Маркес («Дукати»). Третий — Жоан Мир («Хонда»).

Финиш на втором месте позволил Марку оформить досрочное и седьмое чемпионство в своей карьере. На последнем отрезке гонки у Франческо задымил мотоцикл после систематичного падения темпа, но он смог доехать до финиша и победить в гонке.

Жоан достиг первого подиума за «Хонду».

MotoGP. Гран-при Японии. Основная гонка

1. Франческо Баньяя («Дукати») — 24 круга.

2. Марк Маркес («Дукати») +4.196.

3. Жоан Мир («Хонда») +6.858.

4. Марко Бедзекки («Априлья») +10.128.

5. Франко Морбиделли («Априлья») +10.421.

6. Алекс Маркес («Дукати») +14.544.

7. Рауль Фернандес («Априлья») +17.588.

8. Фабио Куартараро («Ямаха») +21.160.

9. Жоанн Зарко («Хонда») +21.733.

10. Фермин Альдегер («Дукати») +23.107.