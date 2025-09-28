Скидки
Главная Авто Новости

MotoGP — Гран-при Японии — гонка — результаты

Баньяя выиграл ГП Японии MotoGP, Марк Маркес — чемпион, у Мира — первый подиум за «Хонду»
Аудио-версия:
Комментарии

В воскресенье, 28 сентября, на автодроме в Мотэги состоялась основная гонка 17-го этапа в сезоне-2025 Гран-при Японии MotoGP. Победу одержал 28-летний итальянский двукратный чемпион серии Франческо Баньяя («Дукати»), стартовавший с поула. Вторым финишировал семикратный обладатель титула Марк Маркес («Дукати»). Третий — Жоан Мир («Хонда»).

Финиш на втором месте позволил Марку оформить досрочное и седьмое чемпионство в своей карьере. На последнем отрезке гонки у Франческо задымил мотоцикл после систематичного падения темпа, но он смог доехать до финиша и победить в гонке.

Жоан достиг первого подиума за «Хонду».

MotoGP 2025. Этап 17, Мотэги, Япония
Гран-при Японии. Основная гонка
28 сентября 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Окончено
1
Франческо Баньяя
Ducati
42:09.312
2
Марк Маркес
Ducati
+4.196
3
Жоан Мир
Honda
+6.858

MotoGP. Гран-при Японии. Основная гонка

1. Франческо Баньяя («Дукати») — 24 круга.
2. Марк Маркес («Дукати») +4.196.
3. Жоан Мир («Хонда») +6.858.
4. Марко Бедзекки («Априлья») +10.128.
5. Франко Морбиделли («Априлья») +10.421.
6. Алекс Маркес («Дукати») +14.544.
7. Рауль Фернандес («Априлья») +17.588.
8. Фабио Куартараро («Ямаха») +21.160.
9. Жоанн Зарко («Хонда») +21.733.
10. Фермин Альдегер («Дукати») +23.107.

Официально
Чемпион MotoGP Хорхе Мартин получил очередной перелом после падения
