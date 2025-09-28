Антон Клямко на Moscow Raceway впервые в карьере выиграл квалификацию RDS GP

Седьмой этап главного чемпионата страны по дрифту, ВТБ Финал Гран-при Российской Дрифт Серии (RDS GP) уже по итогам пятницы сократил число претендентов на титул в личном зачёте — квалификация и последующие парные заезды ТОП-32 свели число потенциальных чемпионов к двум, которые разыграют между собой победу по итогам сезона в воскресных дуэлях.

Фото: Антон Киптиков, «Чемпионат»

В квалификации главным героем сессии, проходившей в традиционно непростых для 2025 года погодных условиях, стал Антон Клямко. Пилот, выступающий в личном зачёте, впервые в своей карьере выиграл квалификацию, завершив лучшую свою попытку на 97,5 балла. Этого результата оказалось достаточно, чтобы опередить двух ближайших соперников в лице представителей «LECAR Одержимые Моторспорт» Аркадия Цареградцева (96,5 балла) и Владислава Попова (95,5 балла).

Фото: RDS GP

Всего в неофициальный, но весьма престижный «клуб 90+» по итогам квалификации вошли 19 спортсменов.

RDS GP 2025. 7-й этап. Moscow Raceway. ТОП-16:

Антон Клямко — Денис Мигаль

Георгий Чивчян — Данила Воробьёв

Артём Шабанов — Дамир Идиятулин

Роман Тиводар — Леонид Шнайдер

Аркадий Цареградцев — Иван Пальмин

Пётр Бородин — Кирилл Мацкевич

Сергей Сак — Тимофей Добровольский

Максим Гроссман — Илья Попов

Фото: RDS GP

Выявление лучшей команды по итогам сезона 2025 года в Гран-При Российской Дрифт Серии также во многом будет зависеть от того, кто из пилотов пробьётся в четвертьфинал. Борьба в зачёте плотная, так что результат каждого конкретного спортсмена окажет серьёзное влияние на итоговый расклад сил среди коллективов RDS GP. Самые высокие шансы на очередной титул у Takayama Forward Auto, все четыре пилота которой прошли в ТОП-16.