Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Марк Маркес стал семикратным чемпионом MotoGP, сравнявшись с Валентино Росси

Марк Маркес стал семикратным чемпионом MotoGP, сравнявшись с Валентино Росси
Аудио-версия:
Комментарии

Испанский мотогонщик «Дукати» Марк Маркес досрочно, за пять этапов до конца сезона-2025 завоевал седьмой в карьере титул в классе MotoGP.

Сегодня, 28 сентября, на автодроме в Мотэги (Япония) состоялась гонка 17-го этапа чемпионата мира по шоссейно-кольцевым гонкам MotoGP. По её итогам 32-летний Марк Маркес занял второе место, а его брат и соперник Алекс Маркес потерял математические шансы на борьбу.

MotoGP 2025. Этап 17, Мотэги, Япония
Гран-при Японии. Основная гонка
28 сентября 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Окончено
1
Франческо Баньяя
Ducati
42:09.312
2
Марк Маркес
Ducati
+4.196
3
Жоан Мир
Honda
+6.858

32-летний испанец стал чемпионом в классе MotoGP в седьмой раз, повторив достижение звёздного итальянца Валентино Росси. Отметим, что также у Маркеса есть титулы в классах 125cc и Moto2.

Последний раз Марк брал титул в MotoGP шесть лет назад, испанец был лучшим в чемпионате с 2013 по 2019 год в составе «Хонды», но в начале сезона-2020 получил перелом плеча и перенёс четыре операции.

Всего за свою карьеру Маркес провёл 206 гонок, из которых в 73 одержал победу (у Росси – 89), в 126 поднялся на подиум (Росси – в 199).

Материалы по теме
Баньяя выиграл ГП Японии MotoGP, Марк Маркес — чемпион, у Мира — первый подиум за «Хонду»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android