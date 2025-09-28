Марк Маркес стал семикратным чемпионом MotoGP, сравнявшись с Валентино Росси

Испанский мотогонщик «Дукати» Марк Маркес досрочно, за пять этапов до конца сезона-2025 завоевал седьмой в карьере титул в классе MotoGP.
Сегодня, 28 сентября, на автодроме в Мотэги (Япония) состоялась гонка 17-го этапа чемпионата мира по шоссейно-кольцевым гонкам MotoGP. По её итогам 32-летний Марк Маркес занял второе место, а его брат и соперник Алекс Маркес потерял математические шансы на борьбу.
32-летний испанец стал чемпионом в классе MotoGP в седьмой раз, повторив достижение звёздного итальянца Валентино Росси. Отметим, что также у Маркеса есть титулы в классах 125cc и Moto2.
Последний раз Марк брал титул в MotoGP шесть лет назад, испанец был лучшим в чемпионате с 2013 по 2019 год в составе «Хонды», но в начале сезона-2020 получил перелом плеча и перенёс четыре операции.
Всего за свою карьеру Маркес провёл 206 гонок, из которых в 73 одержал победу (у Росси – 89), в 126 поднялся на подиум (Росси – в 199).
