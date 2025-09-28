Скидки
Фото: эмоции Марка Маркеса после завоевания 7-го титула в MotoGP

Фото: эмоции Марка Маркеса после завоевания 7-го титула в MotoGP
Комментарии

32-летний испанский мотогонщик Марк Маркес, завоевавший свой седьмой титул в серии MotoGP, эмоционально отреагировал на своё достижение после гонки Гран-при Японии, где занял второе место.

MotoGP 2025. Этап 17, Мотэги, Япония
Гран-при Японии. Основная гонка
28 сентября 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Окончено
1
Франческо Баньяя
Ducati
42:09.312
2
Марк Маркес
Ducati
+4.196
3
Жоан Мир
Honda
+6.858

После финиша гонки для Марка установили специальный экран, на котором был показан его путь после шестого титула через тяжёлую травму руки до завоевания седьмого чемпионства.

Фото: Кадр из трансляции

Марк, смотря на видеоролик, не смог сдержать эмоций и расплакался.

Фото: Кадр из трансляции

После просмотра видео Марку подарили специальный чемпионский шлем — в красно-золотых оттенках и с надписью на визоре «Чемпион мира».

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Победу в гонке в Японии одержал напарник Маркеса по «Дукати» Франческо Баньяя.

Марк Маркес стал семикратным чемпионом MotoGP, сравнявшись с Валентино Росси
Баньяя выиграл ГП Японии MotoGP, Марк Маркес — чемпион, у Мира — первый подиум за «Хонду»
Комментарии
