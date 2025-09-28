Фото: эмоции Марка Маркеса после завоевания 7-го титула в MotoGP

32-летний испанский мотогонщик Марк Маркес, завоевавший свой седьмой титул в серии MotoGP, эмоционально отреагировал на своё достижение после гонки Гран-при Японии, где занял второе место.

После финиша гонки для Марка установили специальный экран, на котором был показан его путь после шестого титула через тяжёлую травму руки до завоевания седьмого чемпионства.

Фото: Кадр из трансляции

Марк, смотря на видеоролик, не смог сдержать эмоций и расплакался.

Фото: Кадр из трансляции

После просмотра видео Марку подарили специальный чемпионский шлем — в красно-золотых оттенках и с надписью на визоре «Чемпион мира».

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Победу в гонке в Японии одержал напарник Маркеса по «Дукати» Франческо Баньяя.