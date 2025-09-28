«Уважаю его». Норрис заявил о желании выступить вне Формулы-1, упомянув Ферстаппена

Пилот «Макларена» британец Ландо Норрис заявил, что заинтересован выступить за пределами Формулы-1, как и нидерландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл», однако подчеркнул, что пока не считает это возможным.

«Я бы с удовольствием это сделал. Видел, как Зак [Браун] не так давно говорил о «Ле-Мане», где поедет «Макларен». Было бы здорово.

Я буду наслаждаться своим временем в Формуле-1. Не уверен, что это будет в какой-то момент совмещаться с другими гонками. Возможно, я займусь чем-то другим после ухода из Ф-1.

Я уважаю Макса за то, что он сделал, хотя ему намного проще этим заниматься. Если бы он боролся за чемпионство, это, вероятно, выглядело бы не лучшим образом», — приводит слова Норриса издание Motorsport.