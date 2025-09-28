Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Уважаю его». Норрис заявил о желании выступить вне Формулы-1, упомянув Ферстаппена

«Уважаю его». Норрис заявил о желании выступить вне Формулы-1, упомянув Ферстаппена
Комментарии

Пилот «Макларена» британец Ландо Норрис заявил, что заинтересован выступить за пределами Формулы-1, как и нидерландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл», однако подчеркнул, что пока не считает это возможным.

«Я бы с удовольствием это сделал. Видел, как Зак [Браун] не так давно говорил о «Ле-Мане», где поедет «Макларен». Было бы здорово.

Я буду наслаждаться своим временем в Формуле-1. Не уверен, что это будет в какой-то момент совмещаться с другими гонками. Возможно, я займусь чем-то другим после ухода из Ф-1.

Я уважаю Макса за то, что он сделал, хотя ему намного проще этим заниматься. Если бы он боролся за чемпионство, это, вероятно, выглядело бы не лучшим образом», — приводит слова Норриса издание Motorsport.

Материалы по теме
Макс Ферстаппен выиграл гонку GT3 на «Нордшляйфе»
Материалы по теме
Пока Ф-1 отдыхает, Ферстаппен уничтожил соперников в другой серии — в «Зелёном аду»
Пока Ф-1 отдыхает, Ферстаппен уничтожил соперников в другой серии — в «Зелёном аду»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android