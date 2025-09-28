Марк Маркес — первый мотогонщик с 2011-го, выигравший титулы с разными производителями

32-летний испанский мотогонщик и семикратный чемпион серии MotoGP Марк Маркес стал первым с 2011 года человеком, выигравшим титулы с разными производителями.

Марк оформил своё седьмое чемпионство по итогам основной гонки Гран-при Японии, где финишировал вторым. Для Маркеса, проводящего первый сезон за «Дукати», это первый титул с итальянским производителем. Шесть других он завоевал с «Хондой».

Последним гонщиком до испанца, который смог взять титулы с разными производителями, был австралиец Кейси Стоунер. Кейси в 2007-м выиграл на «Дукати», а в 2011-м — на «Хонде».

Легендарный Валентино Росси становился чемпионом с тремя производителями — «Априлья», «Хонда» и «Ямаха».