Йос Ферстаппен стал чемпионом бельгийского ралли в день победы Макса на «Нордшляйфе»

Йос Ферстаппен стал чемпионом бельгийского ралли в день победы Макса на «Нордшляйфе»
53-летний нидерландский автогонщик Йос Ферстаппен стал досрочным обладателем титула чемпионата Бельгии по ралли по итогам Ралли Восточной Бельгии, которое прошло 27 сентября. Это был предпоследний этап сезона.

Йос вместе со своим штурманом Рене Ямулем на автомобиле Skoda Fabia RS Rally2 показал третье время в субботнем заезде, чего оказалось достаточно для завоевания трофея.

«Мы определённо довольны этим! Это было не самое интересное Ралли для нас, потому что мы выбрали безопасные шины. Но выбор таких шин сыграл нам на руку, и дела постепенно улучшались, так что на последнем этапе нам действительно было легче. Мы хотели выиграть этот чемпионат, поэтому это было самым важным для меня на сегодняшний день. Очевидно, что мой штурман Рене играет решающую роль в процессе подготовки к гонкам», — приводит слова Йоса издание Racingnews365.

Примечательно, что сын Йоса — четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен — в этот же день одержал свою победу в дебютной гонке на «Нордшляйфе» за рулём «Феррари» класса GT3.

