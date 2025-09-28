«Ключевая причина, почему он так хорош». Йос Ферстаппен — о прямолинейности Макса

53-летний нидерландский автогонщик Йос Ферстаппен высказался о характере своего сына и четырёхкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена («Ред Булл»).

«Раньше у меня были сомнения, ограничит ли его искренность и прямолинейность в тот момент, когда он начнёт заниматься автоспортом. Но теперь я уверен, что это одна из ключевых причин, по которой он так хорош. Макс такой, какой он есть. Это прекрасно, не так ли? Он сам по себе, и если ему что-то не нравится, то никогда и не понравится. Ему не обязательно быть таким, каким его хотят видеть люди.

Он редко беспокоится, но точно знает, что происходит в мире, и идёт в ногу со временем. И когда он надевает шлем, всё его внимание сосредоточено на гонке. Он демонстрирует это неделю за неделей. Ни о какой расслабленности не может быть и речи. По ходу этого сезона вы видели, каким свирепым и резким он может становится, это же здорово! Вы можете видеть эту энергию.

И он по-прежнему отдаёт себя спорту и команде на 100%. В «Ред Булл», должно быть, очень рады, что у них есть Макс. Я думаю, они тоже это понимают. Это просто очень хороший парень, но не стоит его злить. Потом он может стать очень надоедливым. Пока же он точно чувствует, что его команда делает всё возможное. И прямо сейчас, я думаю, у него такое чувство», — приводит слова Ферстаппена издание De Telegraaf.