Штайнер ответил, сможет ли «Уильямс» побороться за 4-е место в КК после подиума в Баку

Бывший руководитель команды Формулы-1 «Хаас», а ныне эксперт Гюнтер Штайнер ответил, сможет ли «Уильямс» побороться за четвёртое место в Кубке конструкторов после подиума в Баку. У британцев 101 очко, у идущего четвёртым «Ред Булл» — 272.

«Нет, я думаю, что подиум в Баку — это исключение. Очевидно, у них была возможность, и они ею воспользовались. Но сейчас, на мой взгляд, они явно пятая команда, но шаг к тому, чтобы войти в четвёрку лучших, всё ещё далёк от них. Впереди ещё долгий путь, но я бы сказал, что единственные, кто может им помешать — это «Рейсинг Буллз», всех остальных они оставили позади.

И, конечно, у «Уильямса» иногда бывают неудачные гонки. Но в целом, если брать их средний результат, просто посмотрите, сколько очков у них в активе. На данный момент они объективно являются пятой командой. Теперь эта картина становится совершенно ясной, так что им, наверное, уже и не нужно беспокоиться о том, что они потеряют пятую строчку в Кубке конструкторов. Очевидно, они оглядываются на «Рейсинг Буллз», потому что те были сильны в последних гонках. Но «Уильямс» не может бросить вызов первой четвёрке. Они довольно далеко от них, но они довольно чётко заняли своё место в чемпионате на пятом месте», — сказал Штайнер на YouTube-канале Тhe Red Flags Podcast.