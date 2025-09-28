Напарник Ферстаппена на «Нордшляйфе» отреагировал на победу в серии LNS

22-летний британский гонщик, начинавший свою карьеру с симуляторов, Кристофер Лулхэм отреагировал на победу на трассе «Нордшляйфе», находящуюся на немецком «Нюрбургринге». Напарником Лулхэма был четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

«Это невероятно. Я до сих пор не могу в это поверить. Машина была фантастической. Было много трафика, несколько аварий и ситуаций с « Кодом 60« , и это не облегчало мне задачу. Я невероятно счастлив. Большое спасибо компании «Ферстаппен.ком» и «Эмиль Фрей Рейсинг» за предоставление этого автомобиля, который позволил нам так успешно дебютировать в LNS», — приводит слова Лулхэма издание Racingnews365.