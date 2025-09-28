Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Напарник Ферстаппена на «Нордшляйфе» отреагировал на победу в серии LNS

Напарник Ферстаппена на «Нордшляйфе» отреагировал на победу в серии LNS
Комментарии

22-летний британский гонщик, начинавший свою карьеру с симуляторов, Кристофер Лулхэм отреагировал на победу на трассе «Нордшляйфе», находящуюся на немецком «Нюрбургринге». Напарником Лулхэма был четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

«Это невероятно. Я до сих пор не могу в это поверить. Машина была фантастической. Было много трафика, несколько аварий и ситуаций с «Кодом 60«, и это не облегчало мне задачу. Я невероятно счастлив. Большое спасибо компании «Ферстаппен.ком» и «Эмиль Фрей Рейсинг» за предоставление этого автомобиля, который позволил нам так успешно дебютировать в LNS», — приводит слова Лулхэма издание Racingnews365.

Материалы по теме
«Ключевая причина, почему он так хорош». Йос Ферстаппен — о прямолинейности Макса
Материалы по теме
Пока Ф-1 отдыхает, Ферстаппен уничтожил соперников в другой серии — в «Зелёном аду»
Пока Ф-1 отдыхает, Ферстаппен уничтожил соперников в другой серии — в «Зелёном аду»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android