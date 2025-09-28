Вильнёв: не понимаю, почему Палоу ещё не в Формуле-1

Чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв высказался о четырёхкратном обладателе титула в IndyCar Алексе Палоу.

«Флавио Бриаторе всегда действовал жестоко. Так и нужно. И в прошлом он принимал множество решений по пилотам. Какие-то из них были просто потрясающими, какие-то — совершенно неудачными. В данный момент мы не видим той самой искры в глазах молодых гонщиков. Сложно предугадать, что будет дальше, но по какой-то причине Формула-1 не следит за происходящим в США. Например, в IndyCar. Какие пилоты потенциально способны выступать в Формуле-1.

Например, пилот вроде Алекса Палоу. Я до сих пор не понимаю, почему он не в Формуле-1. Это просто бессмыслица. Зачем выбирать пилотов из Формулы-2?» — приводит слова Вильнёва GPFans.