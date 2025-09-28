«Величайшее возвращение». Акоста — о седьмом титуле Марка Маркеса

Гонщик «КТМ» Педро Акоста высказался о завоевании Марком Маркесом досрочно титула сезона-2025 в MotoGP.

«Как я много раз говорил, на мой взгляд, это величайшее возвращение в истории спорта. Даже я растрогался из-за видео, которое для него было подготовлено. Я не могу представить себе эти эмоции. Я поздравляю его и его близких. Иногда они страдают даже больше, чем сам пилот, когда он получает травму.

Хочу поздравить Марка, «Дукати», окружение Маркеса. Они это заслужили», – приводит слова Акосты Crash.

Марк оформил своё седьмое чемпионство по итогам основной гонки Гран-при Японии, где финишировал вторым. Для Маркеса, проводящего первый сезон за «Дукати», это первый титул с итальянским производителем. Шесть других он завоевал с «Хондой».