Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Неправда». Вильнёв — о словах Норриса, что на Ландо не влияют мнения других людей

«Неправда». Вильнёв — о словах Норриса, что на Ландо не влияют мнения других людей
Комментарии

Чемпион Формулы-1 1997 года Жак Вильнёв высказался о пилоте «Макларена» Ландо Норрисе через призму сезона-2025.

«Норрис заявил, что его не заботит, что говорят другие? Это не так. Ни один пилот, ни один спортсмен так не говорит. Это просто способ избавиться от давления. Все знают, что о них пишут в СМИ. Это всегда оказывает влияние, даже когда ты этого не хочешь. Это вертится в твоих мыслях.

Ландо говорит это, чтобы минимизировать этот эффект. Приходится делать так, потому что ты не хочешь, чтобы прессинг влиял на тебя слишком сильно. Его слов достаточно, чтобы понять, что на самом деле это всё влияет на него», – приводит слова Вильнёва GPFans.

Материалы по теме
Вильнёв: не понимаю, почему Палоу ещё не в Формуле-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android