«Неправда». Вильнёв — о словах Норриса, что на Ландо не влияют мнения других людей

Чемпион Формулы-1 1997 года Жак Вильнёв высказался о пилоте «Макларена» Ландо Норрисе через призму сезона-2025.

«Норрис заявил, что его не заботит, что говорят другие? Это не так. Ни один пилот, ни один спортсмен так не говорит. Это просто способ избавиться от давления. Все знают, что о них пишут в СМИ. Это всегда оказывает влияние, даже когда ты этого не хочешь. Это вертится в твоих мыслях.

Ландо говорит это, чтобы минимизировать этот эффект. Приходится делать так, потому что ты не хочешь, чтобы прессинг влиял на тебя слишком сильно. Его слов достаточно, чтобы понять, что на самом деле это всё влияет на него», – приводит слова Вильнёва GPFans.