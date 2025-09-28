Президент ФИА оценил идею увеличения количества спринтов в Формуле-1

Президент Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммед бен Сулайем высказался о возможном увеличении количества спринтерских гонок в календаре Формулы-1.

«С коммерческой точки зрения я понимаю позицию Доменикали. Он хороший друг, мы разговариваем с ним по пять раз на дню. Но я всегда учитываю дополнительную нагрузку на наших людей. Они и так много времени проводят в дороге, а большое количество гонок очень утомляет.

Стоит спросить себя — а так ли это хорошо для команд? Здесь множество разных интересов. Если фокусироваться полностью на спортивной составляющей, то можно столкнуться с коммерческими проблемами, и наоборот. Обе части должны быть сбалансированы», — приводит слова бен Сулайема Motorsport.