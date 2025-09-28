Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Президент ФИА оценил идею увеличения количества спринтов в Формуле-1

Президент ФИА оценил идею увеличения количества спринтов в Формуле-1
Комментарии

Президент Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммед бен Сулайем высказался о возможном увеличении количества спринтерских гонок в календаре Формулы-1.

«С коммерческой точки зрения я понимаю позицию Доменикали. Он хороший друг, мы разговариваем с ним по пять раз на дню. Но я всегда учитываю дополнительную нагрузку на наших людей. Они и так много времени проводят в дороге, а большое количество гонок очень утомляет.

Стоит спросить себя — а так ли это хорошо для команд? Здесь множество разных интересов. Если фокусироваться полностью на спортивной составляющей, то можно столкнуться с коммерческими проблемами, и наоборот. Обе части должны быть сбалансированы», — приводит слова бен Сулайема Motorsport.

Материалы по теме
Антонелли поддержал идею увеличения количества спринтов
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android