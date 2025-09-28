Скидки
Скончался бывший владелец команды Формулы-1 «Озелла»

Бывший гонщик и основатель команды Формулы-1 «Озелла» Энцо Озелла скончался в возрасте 86 лет в Италии. Об этом сообщает издание Motorsport.

Озелла скончался после долгого периода болезни.

Энцо был известен как конструктор и основатель команды имени себя — «Озеллы». Коллектив существовал на протяжении 11 лет, проведя в общей сложности 172 Гран-при, выйдя на старт гонок из них в 129.

Команда не завоевала в Формуле-1 ни одного подиума, а лучшим результатом для коллектива стало четвёртое место в Гран-при Сан-Марино 1982 года, которое завоевал Жан-Пьер Жарье.

После продажи команда носила имя «Фонментал».

