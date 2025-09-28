Дуэн может вернуться на роль боевого пилота «Альпин» — PlanetF1

Резервный гонщик «Альпин» австралиец Джек Дуэн сохраняет шансы на то, чтобы вернуться на место основного пилота команды. Об этом сообщает издание PlanetF1.

Как информирует источник, существует небольшая вероятность, что Дуэн вернётся в кокпит боевого пилота.

Ранее исполнительный советник и временный руководитель «Альпин» Флавио Бриаторе заявил, что команда рассматривает на место в 2026 году действующего гонщика команды Франко Колапинто и другого резервиста коллектива, Пауля Арона, однако, по информации источника, Бриаторе не упоминал в списке Дуэна в связи с тем, что вопрос журналиста касался только Колапинто и Арона.

Напомним, Дуэн начинал сезон в составе французской команды, однако в мае был заменён на Колапинто.