«Кадиллак» подписал одного из бывших руководителей «Ауди»

Бывший исполнительный директор «Ауди» Адам Бейкер переходит в «Кадиллак». Об этом сообщает издание RacingNews365.

Как сообщает источник, Бейкер займёт должность главного операционного директора моторостроительного подразделения новой команды.

Как ожидается, первые сезоны выступлений в Формуле-1 «Кадиллак» будет использовать моторы «Феррари», однако уже сейчас компания начинает реализацию собственного моторостроительного проекта, а производство силовых установок должно начаться года через три.

Бейкер покинул «Ауди» в мае 2025 года по обоюдному согласию сторон. Он отвечал в «Ауди» за запуск моторного подразделения в Нойбурге.