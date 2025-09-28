Алонсо: даже Хэмилтон исчезнет с радаров в паддоке через четыре-пять лет

Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо порассуждал насчёт того, какое наследие он оставит в автоспорте после себя.

«Какое у меня будет наследие? Не знаю. Хороший вопрос. Думаю, люди запомнят меня как гонщика, который всесторонне развит. Я мог пилотировать разные машины, болиды разного уровня, и всегда на максимуме. И в других категориях тоже, в других автоспортивных сериях. Я старался быть конкурентоспособным в каждой. Думаю, это меня устроит, это уже очень хороший комплимент.

Но вне Формулы-1 меня забудут быстро. Все в паддоке, даже Хэмилтон с его семью чемпионскими титулами, исчезнут с радаров за четыре или пять лет. Люди просто сосредоточатся на новом поколении. Так бывает практически всегда», – приводит слова Алонсо ESPN.