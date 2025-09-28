Скидки
«Все хотели быть как Фернандо». Сайнс — о влиянии титула Алонсо на автоспорт в Испании

Испанский гонщик «Уильямса» Карлос Сайнс высказался о влиянии чемпионского титула Фернандо Алонсо на испанский автоспорт.

«Именно в этот момент я влюбился в Формулу-1. Фернандо стал главным виновником, потому что я был его огромным фанатом. Помню, как я просыпался и приходил к отцу, чтобы посмотреть Формулу-1. Все квалификации, практики и гонки.

Первый титул Фернандо стал огромным событием в Испании. Не только для меня, но и для многих других испанских гонщиков. В то время во всех картинговых чемпионатах стали выступать по 60-70 человек вместо 20-30. Мы все хотели быть как Фернандо Алонсо», — приводит слова Карлоса Сайнса ESPN.

