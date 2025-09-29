Скидки
Бриаторе: до Алонсо Формулу-1 даже не транслировали в Испании

Бриаторе: до Алонсо Формулу-1 даже не транслировали в Испании
Исполнительный советник «Альпин» Флавио Бриаторе рассказал о влиянии двукратного чемпиона Формулы-1 Фернандо Алонсо на развитие Формулы-1 в Испании.

«Фернандо Алонсо был в Испании буквально всем. В Испании до него никогда не было топ-пилота Формулы-1. Когда мы его подписали, Формулу-1 у них даже не транслировали. Были одни мотогонки. Он изменил ситуацию», — приводит слова Флавио Бриаторе ESPN.

Напомним, Алонсо дважды становился чемпионом Формулы-1 — в 2005 и 2006 годах. На его счету 32 выигранных Гран-при Формулы-1. Фернандо Алонсо выступает в Формуле-1 с 2001 года. Напомним, на данный момент Алонсо является пилотом «Астон Мартин».

