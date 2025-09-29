Скидки
Вильнёв: Леклер не был впереди Сайнса в «Феррари», как многим хотелось бы думать

Вильнёв: Леклер не был впереди Сайнса в «Феррари», как многим хотелось бы думать
Комментарии

Чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв высказался о гонщике «Уильямса» Карлосе Сайнсе.

«Если вы посмотрите на его карьеру, то, когда он присоединяется к новой команде, у него уходит некоторое время, чтобы найти темп. Он работает над этим. Но за этот период он помогает прибавить всей команде. Это происходило везде, где он выступал.

Его напарник всегда был быстрее на пару сотых. Но он был быстрее в том числе и благодаря тому, что делал в команде Сайнс. А затем же Сайнс становился быстрее напарника. Даже если посмотреть на Леклера, он не был впереди Сайнса в «Феррари», как многим хотелось бы думать.

Каждый раз, когда Карлос покидал команду, у неё наступал спад. Каждый раз. С «Феррари» происходит то же самое», – приводит слова Вильнёва Crash.

«Хочу, чтобы стало больше шума». Шарль Леклер выступил за возвращение двигателей V8 в Ф-1
