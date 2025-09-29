Штайнер объяснил, почему Хорнер вряд ли придёт в «Астон Мартин»

Бывший руководитель команды Формулы-1 «Хаас» Гюнтер Штайнер высказался о карьерных перспективах экс-руководителя «Ред Булл» Кристиана Хорнера.

«Я не думаю, что «Астон Мартин» сейчас так нуждается в Кристиане. В «Ред Будд» было много недовольства, требовались перемены. Изменение заключалось в уходе Хорнера. Сейчас же они пытаются вернуться к дням былой славы. В прошлом году проблема между Хорнером и Эдрианом Ньюи стала одной из причин, по которой Эдриан покинул «Ред Булл». Так что не думаю, что взять Кристиана в «Астон Мартин» было бы хорошей идеей.

В случае с «Ред Булл» мы видели, что в течение последних полутора лет каждый уикенд была драма. Сейчас этого нет. Мне кажется, при нынешних сотрудниках «Астон Мартин» вполне способен хорошо справиться с новыми правилами», — приводит слова Штайнера Crash.