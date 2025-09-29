Ферстаппен советует молодым пилотам не зацикливаться на Формуле-1

Четырёхкратный чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, какие советы он даёт молодым пилотам.

«Конечно, всё зависит от настроя пилота. Потому что если ты нацелен на Формулу-1 и не собираешься менять это восприятие, то это всё равно что разговаривать со стеной. Некоторые гонщики, с которыми я тесно общаюсь, мечтают о Формуле-1. Я всегда советую оставаться открытым для других вариантов на случай, если не получится, потому что не всем выпадает такая возможность, хотя ты можешь быть очень хорошим гонщиком.

Думаю, есть много возможностей для хорошей карьеры в гонках на выносливость. Слепо идти к Формуле-1 может быть опасно. Как только пилот начинает понимать, что у него может не получиться, он начинает пробовать себя в GT3 или в гиперкарах. И влюбляется в эти гонки. Возможно, иногда на то, чтобы убедить пилотов не зацикливаться на Формуле-1, уходит больше времени», — приводит слова Ферстаппена RacingNews365.