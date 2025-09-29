Скидки
Главная Авто Новости

Цареградцев стал двукратным чемпионом RDS GP, Чивчян выиграл 100-й этап серии

Комментарии

Юбилейный, 100-й этап главного чемпионата страны по дрифту подвёл итог сезона 2025 года — «ВТБ Финал Гран-При Российской Дрифт Серии» (RDS GP) на трассе Moscow Raceway определил обладателей титулов в личном и командном зачётах, а также победителя заключительной гонки турнира.

Основной интригой уикенда стало сражение за звание чемпиона, в котором перед стартом этапа участвовали сразу пять спортсменов. Число претендентов на титул сократилось уже в субботу, когда из чемпионской гонки по итогам топ-32 выбыли Антон Козлов (Carville Racing), обладатель титула 2024 года Артём Шабанов (TimeUp) и четырёхкратный чемпион Российской Дрифт Серии Георгий Чивчян (Takayama Forward Auto).

Однако повторения 2023 года, когда судьба чемпионства решилась в самом последнем заезде сезона, не случилось — уже на стадии топ-16 стало понятно, что лидер «LECAR Одержимые Моторспорт» Аркадий Цареградцев становится недосягаем для единственного соперника, Дамира Идиятулина (Fresh Racing). Обеспечив себе место в четвертьфинале, Цареградцев заработал гарантированное чемпионство, а Идиятулин на стадии топ-16 уступил Артёму Шабанову.

Фото: RDS

Аркадий Цареградцев во второй раз стал обладателем звания сильнейшего пилота Гран-При Российской Дрифт Серии, совершив ярчайший камбэк по итогам сезона — на старте турнира на Moscow Raceway спортсмен даже не прошёл квалификацию, но к шестому этапу вышел в лидеры личного зачёта и в решающий момент смог сохранить преимущество и обеспечить себе титул.

Тем не менее победить на седьмом этапе RDS GP Цареградцев не смог. В полуфинале лидер «LECAR Одержимые Моторспорт» сначала проиграл своему сокоманднику и ученику Илье Попову, а в битве за третье место потерпел поражение от Артёма Шабанова. В итоге на Moscow Raceway Цареградцев стал четвёртым.

Победителем седьмого этапа «ВТБ Финал Гран-При Российской Дрифт Серии» стал другой чемпион — Георгий Чивчян впервые с 2023 года выиграл парные заезды RDS GP. Победа на Moscow Raceway стала для Гочи его 20-м успехом в главном чемпионате страны по дрифту, а также первой в RDS GP, одержанной за рулём спорткара Forward Racing 400Z, созданного силами коллектива Takayama Forward Auto. Символично, что юбилейный успех самого титулованного пилота российского дрифта пришёлся на 100-й уикенд Российской Дрифт Серии. Более того, именно победа Гочи обеспечила чемпионство Takayama Forward Auto, которая уверенно выиграла RDS GP 2025 в командном зачёте.

Фото: RDS

Путь к победе для Георгия Чивчяна был непростым — в топ-32 соперником стал Артём Лейтис из Carville Racing, которого Гоча преодолел без особых усилий, однако дальше пришлось потрудиться для победы над Данилой Воробьёвым (LUKOIL Racing Drift Team). В топ-8 потребовался перезаезд с Денисом Мигалём (Fresh Racing), в котором не обошлось без контактной борьбы. Полуфинал с Артёмом Шабановым также был для Георгия напряжённым, однако ему удалось победить и получить путёвку в главное сражение уикенда. В финале соперником опытнейшего Чивчяна стал молодой пилот Илья Попов. Представитель «LECAR Одержимые Моторспорт», несмотря на свой юный возраст, продемонстрировал невероятно зрелые проезды — плотные, синхронные и очень агрессивные, но в итоге всё-таки остановился в шаге от дебютной победы в RDS GP.

RDS GP 2025. 7-й этап. Moscow Raceway. Личный зачёт. Топ-3:

  1. Георгий Чивчян (Красноярск, Takayama Forward Auto) — 261 балл
  2. Илья Попов (Сочи, «LECAR Одержимые Моторспорт») — 188 баллов
  3. Артём Шабанов (Москва, TimeUp) — 160 баллов

RDS GP 2025. 7-й этап. Moscow Raceway. Командный зачёт. Топ-3:

  1. «LECAR Одержимые Моторспорт» — 327 баллов
  2. Takayama Forward Auto — 305 баллов
  3. TimeUp — 239 баллов

Фото: RDS

По итогам уикенда на Moscow Raceway окончательно сформировалась тройка призёров всего сезона 2025 года. Чемпионом в личном зачёте стал Аркадий Цареградцев, вице-чемпионом благодаря своей победе — Георгий Чивчян, а Артём Шабанов обеспечил себе бронзу. Дамир Идиятулин остановился на четвёртой строчке, а лидировавший на протяжении большей части чемпионата Антон Козлов в результате замкнул первую пятёрку.

RDS GP 2025. Личный зачёт. Топ-3 (по итогам семи этапов):

  1. Аркадий Цареградцев (Сочи, «LECAR Одержимые Моторспорт») — 1032 балла
  2. Георгий Чивчян (Краснояск, Takayama Forward Auto) — 922 баллов
  3. Артём Шабанов (Москва, TimeUp) — 831 балл

В командном зачёте сражение было настолько плотным, что положение в тройке призёров могло кардинально измениться по результатам этапа на Moscow Raceway. Однако первую строчку удалось отстоять Takayama Forward Auto, которая в плотной борьбе опередила TimeUp. Несмотря на невыразительный старт сезона, «LECAR Одержимые Моторспорт» в итоге смогла обеспечить себе третье место.

RDS GP 2025. Командный зачёт. Топ-3 (по итогам семи этапов):

  1. Takayama Forward Auto — 1658 баллов
  2. TimeUp — 1581 балл
  3. LECAR Одержимые Моторспорт — 1484 балла

Сезон 2025 года в Гран-При Российской Дрифт Серии завершён, однако летний дрифт на этом не закончен. Уже в эти выходные, 4–5 октября, в Ростове-на-Дону на площадке стадиона «Ростов Арена» пройдёт Кубок России «Суперфинал РДС», который соберёт сильнейших пилотов RDS GP и представителей Открытого чемпионата РДС (RDS Open) — они поборются за главный трофей этого сезона.

Новости. Авто
