Штайнер: перевод Антонелли в Формулу-1 не входил в изначальные планы Вольфа

Штайнер: перевод Антонелли в Формулу-1 не входил в изначальные планы Вольфа
Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер высказался о новичке «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли.

«Думаю, повышение Антонелли в «Мерседес» не входило в первоначальные планы Тото Вольфа. Думаю, он собирался оставить Кими ещё на год в Формуле-2, но, когда Хэмилтон объявил об уходе в «Феррари», встал вопрос — что делать дальше?

Не выйдет взять какого-либо пилота на год, чтобы потом посадить на его место Кими. Думаю, Тото принял решение рискнуть, посадив Кими за руль болида Формулы-1 уже в этом году. Второй год в Формуле-2 позволил бы Антонелли стать более зрелым, потому что в итоге, когда он пришёл в Формулу-1, ему было всего 18 лет», — приводит слова Штайнера Sports Mole.

Остались ли у Норриса шансы на титул и готов ли Антонелли к Ф-1? Разбор ГП Нидерландов
Эксклюзив
Остались ли у Норриса шансы на титул и готов ли Антонелли к Ф-1? Разбор ГП Нидерландов
