Патрезе: есть Цунода в Формуле-1 или нет — не такая большая драма

Бывший гонщик Формулы-1 Рикардо Патрезе высказался о ситуации Юки Цуноды в команде «Ред Булл».

«Цунода в Формуле-1, но он не может изменить ход гонки. Много лет назад всё зависело от пилота, он мог принимать решения. Сейчас же ты садишься за руль, тебе объясняют множество нюансов, и только потом ты можешь пилотировать машину. Но перевернуть ситуацию — это другая история. Нет проблем, Юки способен оставаться в Формуле-1 ещё много лет. Но есть он там или нет — не такая большая драма.

Когда в твоей команде есть пилот вроде Михаэля Шумахера или Макса Ферстаппена, это серьёзное давление, потому что они невероятно быстрые. У тебя должен быть такой же настрой», – приводит слова Патрезе GrandPrix247.

