Монтойя рассказал, что бы изменилось, если бы инженером Хэмилтона был Боннингтон

Бывший гонщик Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя высказался о ситуации семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона в «Феррари».

«Там возникла путаница, которой не было у Оскара Пиастри в Монце. Здесь есть разница в ситуациях. Льюис хотел, чтобы Шарль шёл рядом, но одно очко ничего не меняет. Что бы было, если бы гоночным инженером Хэмилтона в «Феррари» был Питер Боннингтон? Разговор бы проходил иначе.

Льюис говорит, что делает всё возможное и просит поделиться инженера мыслями. Но порой мысли оказываются неверными. Но всё, что говорит ему нынешний инженер, это то, что Льюис неправильно отпускает тормоз. Я помню, инженер сказал, что проблема в том, как он отпускает тормоз. Но дело не в этом, просто тормоза настроены под другого пилота, а не нынешнего. Почему они не могут посмотреть на пилотаж Льюиса и подкорректировать систему? У него есть потенциал, но раскрывается он медленнее, чем всем хотелось бы», – приводит слова Монтойи GPBlog.

