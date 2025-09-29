Ральф Шумахер — об отказе Мику: выбор «Кадиллака» меня удивил

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Ральф Шумахер высказался о решении «Кадиллака» отказаться от кандидатуры его племянника Мика Шумахера.

«Мик уже несколько лет находится вне Формулы-1, так что, можно сказать, его время на исходе. Кроме того, стоит не забывать, что в Формуле-2 есть молодые пилоты, вроде Алекса Данна и Арвида Линдблада, у которых хорошие шансы попасть в Формулу-1 в ближайшее время. Это не облегчает задачу Мика.

Выбор «Кадиллака» меня удивил. Я бы предпочёл сочетание опыта и молодости. Уверен, что Мик бы привнёс в команду гоночный опыт, который он накопил в Формуле-1 и в WEC», — приводит слова Ральфа Шумахера T-Online.