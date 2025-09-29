Скидки
«Астон Мартин» подпишет одного из экс-стратегов «Ред Булл» — PlanetF1

«Астон Мартин» подпишет одного из экс-стратегов «Ред Булл» — PlanetF1
Команда Формулы-1 «Астон Мартин» подпишет контракт с одним из бывших стратегов «Ред Булл» Ником Робертсом. Об этом сообщает издание PlanetF1.

Как информирует источник, Робертс присоединится к команде в 2026 году после обязательного годового отпуска.

Робертс с 2024 года работал в роли главного стратега команды «Рейсинг Буллз». Ранее он работал в старшей команде австрийского концерна, где с 2016-го входил в команду по анализу гоночной стратегии, а с 2022-го возглавлял её.

Кроме того, Ник выполнял работу в молодёжной программе «Ред Булл».

Напомним, роль технического директора «Астон Мартин» занимает бывший глава технического отдела «Ред Булл» Эдриан Ньюи.

