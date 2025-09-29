Скидки
Льюис Хэмилтон сообщил о смерти своего бульдога Роско

Комментарии
Комментарии

40-летний британский гонщик, семикратный чемпион Формулы-1 пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон, представляющий команду «Феррари», в социальных сетях сообщил о том, что его 12-летний бульдог Роско умер прошлой ночью.

«Потерял прошлой ночью своего лучшего друга. Спасибо всем за любовь, которую вы дарили ему все эти годы. Роско навсегда», — написал Льюис Хэмилтон в социальных сетях.

Роско впервые появился в паддоке Формулы-1 в сезоне-2025 на Гран-при Великобритании после того, как восстановился от перенесённой пневмонии. До этого Льюис сообщал, что переживает из-за самочувствия своего возрастного питомца.

