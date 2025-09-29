Совладелец команды Майкла Джордана выдавил своего пилота в стену на финише гонки NASCAR

На овале «Канзас Спидвей» состоялась гонка Hollywood Casino 400 — второй этап второго раунда плей-офф NASCAR Cup Series. Заезд завершился сражением нескольких пилотов на победу, а решающим эпизодом стала дуэль Денни Хэмлина и Буббы Уолласа на финальном круге.

Хэмлин, выступающий в NASCAR Cup Series за Joe Gibbs Racing, доминировал в начале заезда, однако из-за отказа гидроусилителя руля и ошибки домкратчика на пит-стопе в конце гонки он откатился в конец топ-5. В лидеры же на финальном рестарте выбился Бубба Уоллас — пилот команды 23XI Racing, совладельцы которой — легендарный баскетболист Майкл Джордан и Денни Хэмлин.

Хэмлину удалось отыграться и вернуться в группу лидеров, и в последнем повороте он пошёл в атаку на Уолласа и расширил траекторию, практически выдавив пилота собственной команды в стену. За счёт этого манёвра Денни опередил Уолласа, но открыл внешнюю траекторию для Чейза Эллиотта из Hendrick Motorsports, который выскочил вперёд и одержал победу с преимуществом в 0,069 секунды. Хэмлин в итоге занял второе место, а Уоллас пересёк линию финиша пятым.

Права на видео принадлежат NASCAR. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале NASCAR.

«Я буду бороться так же, как борются со мной, независимо от того, о ком идёт речь, — сказал после финиша Уоллас. — Жаль, что так вышло. Бороться с Денни за победу было здорово, но мы в итоге заняли лишь пятое место и отдали победу Эллиотту. Больше всего разочаровывает, что мы не смогли принести победу «Тойоте».

«Если бы я мог проехать этот круг ещё раз, то, вероятно, проехал бы чуть ниже, чтобы между мной и Буббой было больше места. Траектория было бы иной, и я смог бы повернуть сильнее, — добавил Хэмлин. — Но никто не обвинит меня в том, что я подстраиваюсь под кого-то. Чтобы выиграть чемпионат, ты должен искать способы прорываться. Очевидно, я не смог войти в поворот как следует. У нас была лучшая машина в пелотоне, но из-за плохого пит-стопа мы откатились назад. Да и отказ гидроусилителя явно не помог».

Отметим, что это не первый за последнее время инцидент с участием Хэмлина. В предыдущей гонке Денни, будучи недовольным агрессивной борьбой Тая Гиббса, развернул партнёра по команде. При этом Тай Гиббс — внук Джо Гиббса, владельца команды, за которую выступает Хэмлин.

Добавим также, что в ходе гонки в Канзасе в результате столкновения с Джоном Хантером Немечеком в аварию с переворотом попал Зейн Смит.

NASCAR Cup Series. Hollywood Casino 400, Канзас (топ-10):

1. Чейз Эллиотт (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — 273 круга

2. Денни Хэмлин (Joe Gibbs Racing / «Тойота») +0.069 сек

3. Кристофер Белл (Joe Gibbs Racing / «Тойота») +0.200

4. Чейз Бриско (Joe Gibbs Racing / «Тойота») +0.235

5. Бубба Уоллас (23XI Racing / «Тойота») +0.255

6. Кайл Ларсон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») +0.649

7. Тайлер Реддик (23XI Racing / «Тойота») +0.779

8. Брэд Кезеловски (RFK Racing / «Форд») +1.022

9. Уильям Байрон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») +1.030

10. Шейн ван Гисберген (Trackhouse Racing / «Шевроле») +1.288.

Перед финальной гонкой второго раунда места в полуфинале плей-офф обеспечили себе два пилота — Чейз Эллиотт и Райан Блейни. Остальные шесть путёвок будут разыграны в следующей гонке, при этом её победитель независимо от набранных очков пройдёт в следующий раунд.

Положение в плей-офф:

1. Чейз Эллиотт (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — победа в Канзасе

2. Райан Блейни (Team Penske / «Форд») — победа в Нью-Гэмпшире

3. Кайл Ларсон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — 3124 очка

4. Денни Хэмлин (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 3118

5. Кристофер Белл (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 3114

6. Уильям Байрон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — 3110

7. Чейз Бриско (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 3091

8. Джоуи Логано (Team Penske / «Форд») — 3083

9. Росс Честейн (Trackhouse Racing / «Шевроле») — 3070

10. Бубба Уоллас (23XI Racing / «Тойота») — 3057

11. Тайлер Реддик (23XI Racing / «Тойота») — 3054

12. Остин Синдрик (Team Penske / «Форд») — 3035.

Финальный заезд второго раунда плей-офф — гонка Bank of America Roval 400 — пройдёт на ровале «Шарлотт Мотор Спидвей».