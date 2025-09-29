Скидки
Цунода рассказал, чем хочет заняться, когда уйдёт из гонок

Японский гонщик «Ред Булл» Юки Цунода рассказал, чем он собирается заняться, когда завершит карьеру в автоспорте.

«Я очень хотел бы открыть ресторан. Сейчас не самый подходящий момент, мне нужно сосредоточиться на гонках, но я точно хотел бы открыть ресторан. Думаю, в Лондоне. В Лондон очень удобно прилетать из любой страны, кроме того, мне нравится этот город. Так что, думаю, именно таким будет мой план», — приводит слова Юки Цуноды Talkking Bull.

Напомним, Цунода выступает в составе «Ред Булл» с 2025 года, ранее он был боевым пилотом младшей команды концерна — «Рейсинг Буллз». В составе старшей команды он заменил Лиама Лоусона.

