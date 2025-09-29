Гонщика NASCAR после аварии протащило боком по стене на скорости свыше 200 км/ч

Во время гонки Hollywood Casino 400, второго этапа второго раунда плей-офф NASCAR Cup Series, состоявшегося на овале «Канзас Спидвей», произошёл опасный инцидент с участием Зейна Смита.

На последних кругах гонки Джон Хантер Немечек спровоцировал столкновение с шедшим вдоль отбойника Смитом, из-за чего машина последнего налетела на отбойник и в перевёрнутом положении проехала по нему несколько сотен метров, а затем рухнула на крышу.

Гонщик в этом инциденте не пострадал, однако заезд был прерван красными флагами, чтобы маршалы очистили трассу от обломков.

Заезд завершился в овертайме, а победу в последнем повороте вырвал Чейз Эллиотт, опередивший боровшихся между собой Денни Хэмлина и Буббу Уолласа.

Решающий этап второго раунда плей-офф — гонка Bank of America Roval 400 — пройдёт на ровале «Шарлотт Мотор Спидвей».