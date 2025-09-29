В Формуле-1 выразили соболезнования в связи со смертью Роско

Пресс-служба Формулы-1 выразила соболезнования в связи со смертью бульдога семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона, Роско.

«Покойся с миром, Роско Хэмильтон, настоящая звезда, достойная уважения. Любимый Льюисом Хэмилтоном Роско подарил улыбки болельщикам по всему миру и согрел их сердца. Наши мысли с Льюисом в это трудное время. Покойся с миром, Роско, от щенка на выгуле до настоящей собачьей иконы. Спасибо тебе за след, который ты оставил в наших сердцах», — написала пресс-служба Формулы-1 в соцсетях.

Напомним, ранее Хэмилтон сообщил о смерти бульдога.

Роско впервые появился в паддоке Формулы-1 в сезоне-2025 на Гран-при Великобритании после того, как восстановился от перенесённой пневмонии. До этого Льюис сообщал, что переживает из-за самочувствия своего возрастного питомца.