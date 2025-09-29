Скидки
В «Феррари» выразили соболезнования в связи со смертью Роско

В «Феррари» выразили соболезнования в связи со смертью Роско
Комментарии

Пресс-служба команды «Феррари» выразила соболезнования в связи со смертью бульдога своего пилота, семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона, Роско.

«Навсегда часть паддока. Покойся с миром, Роско», — гласит сообщение пресс-службы «Феррари».

Ранее Хэмилтон сообщил о смерти бульдога. Роско умер в ночь на 29 сентября. Собаке исполнилось 12 лет.

Роско впервые появился в паддоке Формулы-1 в сезоне-2025 на Гран-при Великобритании после того, как восстановился от перенесённой пневмонии. До этого Льюис сообщал, что переживает из-за самочувствия своего возрастного питомца.

Напомним, Хэмилтон проводит в «Феррари» первый сезон.

