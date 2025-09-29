Эксперт: Ферстаппен расстроится, если не сможет проехать «24 часа Нюрбургринга» в 2026-м

Журналист The Race Мэтт Бир высказался о возможном выступлении пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена в гонке «24 часа Нюрбургринга» на легендарной «Северной петле» в следующем году.

«Ферстаппен открыто заявил, что гонки NLS – предвестники его попытки выиграть «24 часа Нюрбургринга». В 2026 году этот марафон состоится между Гран-при Майами и Гран-при Канады в мае. Пока Макс не отвечает на вопрос о том, выступит ли он в следующем сезоне в суточной гонке, отмечая, что для начала ему нужно оценить ситуацию в Формуле-1.

Если учитывать изменения в регламенте и переход «Ред Булл» на собственные моторы, которые они будут делать вместе с «Фордом», можно понять, почему Ферстаппен заверяет боссов команды, что не будет отвлекаться на другие серии. Но есть и ощущение, что «24 часа Нюрбургринга» 2026 года – это план «А» для Ферстаппена. И он очень расстроится, если ему придётся отложить свои выступления там», – приводит слова Бира F1 Oversteer.