«Кадиллак» подписал контракт с бывшим руководителем Гран-при Майами Формулы-1

Команда Формулы-1 «Кадиллак» объявила о заключении контракта с бывшим руководителем Гран-при Майами Формулы-1 Тайлером Эппом. Тайлер станет руководителем коммерческого отдела американского коллектива и будет отвечать за финансовые операции «Кадиллака».

«Мы не могли бы найти лучшего лидера и дальновидного человека для развития коммерческого подразделения нашей команды. Его работа по превращению Гран-при Майами в одно из знаковых соревнований в календаре Формулы-1 демонстрирует уникальное владение знаний об этом спорте как внутри страны, так и во всём мире», — приводит слова Дэна Товрисса — генерального директора команды — пресс-служба «Кадиллака».

У Эппа большой гоночный опыт, ранее он работал генеральным менеджером Hall of Fame Racing, гоночной команды NASCAR, а также директором по командным операциям и развитию бизнеса в Chip Ganassi Racing. Также восемь лет трудился в «Канзас Сити Чифс», представляющей НФЛ.