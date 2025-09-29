Этап с Ферстаппеном на «Нордшляйфе» собрал в 10 раз больше зрителей, чем прошлый без него

Этап гонки GT3 на «Нордшляйфе» с 27-летним нидерландским гонщиком и четырёхкратным чемпионом Формулы-1 Максом Ферстаппеном («Ред Булл») собрал несколько миллионов зрителей на YouTube-каналах, которые вели официальную трансляцию гонки на «Нордшляйфе» в серии NLS.

На YouTube-канале Auto Addiction (922 тыс. подписчиков) на немецкую трансляцию, согласно официальной статистике сайта, зашли 1,3 млн человек. На предыдущий этап, где Ферстаппен не выступал — 236 тыс. На английский эфир с гонкой Макса зашли 2,5 млн человек, на предыдущий — 221 тыс.

Макс выступал в GT3 на машине «Феррари 296» вместе с британцем Кристофером Лулхэмом. Заняв третье место в квалификации, нидерландец смог прорваться на старте гонки в лидеры и оторваться более чем на минуту от преследователей.