Браун высказался об упущенном шансе «Макларена» досрочно выиграть КК в Баку

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун высказался об упущенном шансе британского коллектива выиграть досрочно Кубок конструкторов на Гран-при Азербайджана — 2025 Формулы-1.

«Мы должны продолжать делать свою работу. В Кубке конструкторов у нас всё выглядит очень хорошо. У нас была возможность победить в Кубке конструкторов в Баку, но давайте не станем уже возвращаться к этапу в Азербайджане. Надеюсь, мы сможем достичь этой победы в Сингапуре», — приводит слова Брауна издание Bloomberg.

После 17 этапов у «Макларена» 623 очка. У идущего на второй строчке «Мерседеса» — 290. «Феррари» располагается на третьем месте — 286 очков.