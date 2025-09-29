Скидки
Зак Браун: наша цель — подготовить Пиастри и Норриса к борьбе за титул в Абу-Даби

Аудио-версия:
Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун прокомментировал подход команды к титульной борьбе в личном зачёте Формулы-1 между Оскаром Пиастри и Ландо Норрисом.

«Я думаю, для начала стоит обратить внимание на Макса [Ферстаппена]. Наше желание — сделать, чтобы оба наших пилота и Макс — но мы бы хотели, чтобы он как бы выбыл из борьбы за титул — сражались за чемпионство. Мы просто должны предоставить Оскару и Ландо равные возможности, условия и болиды, что мы и делаем. Пусть победит сильнейший. Именно этого мы и хотим добиться. Мы бы не хотели хоть как-то вмешиваться в их борьбу, если это вообще возможно.

У Ландо произошла механическая поломка в Зандворте, также на трассе может случиться всякое, от появления машины безопасности до чего-то подобного. Наша цель — просто подготовить Ландо и Оскара к борьбе за чемпионство в Абу-Даби, и пусть победит лучший гонщик», — приводит слова Брауна Bloomberg.

Браун высказался об упущенном шансе «Макларена» досрочно выиграть КК в Баку
