«Формула-1 — другой монстр». Сайнс — о возможном переходе чемпиона IndyCar Палоу

Испанский гонщик Формулы-1 Карлос Сайнс («Уильямс») отреагировал на слухи о возможном переходе четырёхкратного чемпиона IndyCar Алекса Палоу в «Королевские гонки».

«Я могу только сказать только о том, что видел лично в IndyCar. Алекс проделывает невероятную работу. Но Формула-1 — это совершенно другой монстр, не только в качестве требований к пилоту и самого болида, но и как серия. Я думаю, она сильно отличается от всех остальных серий. Поэтому невозможно предсказать, насколько он будет хорош в Формуле-1. Я могу только сказать, что в IndyCar он просто невероятно преуспевает. Он делает всё очень, очень хорошо, чтобы доминировать на таком уровне и в такой конкурентоспособной серии», — приводит слова Сайнса издание Racingnews365.

