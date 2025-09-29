Скидки
«Повезло, что это Баку, а не Сингапур». Чедвик — о втором месте заболевшего Расселла

Трёхкратная чемпионка W Series британка Джейми Чедвик оценила пилотаж Джорджа Расселла («Мерседес») на Гран-при Азербайджана Формулы-1, где он занял второе место.

«Я думаю, люди в паддоке понимают, насколько Джордж был болен на протяжении всего уикенда, и, на мой взгляд, ему немного повезло, что это случилось в Баку. Он и сам говорил, что если бы заболел в Сингапуре, то ещё в пятницу перестал бы пилотировать и пропустил этап. В Баку нагрузка была намного меньше на организм, однако не стоит умалять его заслуг — он пилотировал невероятно.

Посмотрите на его круг перед пит-стопом. Хоть я и видела его одним глазом, но, мне кажется, он выиграл секунды две на этом отрезке, что гарантировало ему второе место», — приводит слова Чедвик Sky Sports.

