Леклер: моя любовь к «Феррари» не отменяет разочарования из-за нашего темпа

Аудио-версия:
27-летний монегаск и пилот Формулы-1 Шарль Леклер, представляющий «Феррари», рассказал о своём разочаровании темпом болида SF-25.

«Моя любовь к «Феррари», конечно, не отменяет разочарования, которое я испытал в начале сезона, когда увидел наш темп и насколько сильно мы отстаём от «Макларена». Но потом ты перестраиваешься и находишь свою мотивацию в других целях, в других задачах, которые, как мы надеемся, заключаются в том, чтобы одержать победу в этом году.

Это не вызывает восторга по сравнению с тем, чего мы хотели добиться, однако такова ситуация, в которой мы находимся, и как гонщик я должен извлечь максимум пользы из этой ситуации не только для команды, но и для себя. И внутри коллектива у нас хорошая борьба, которая держит меня в тонусе и заставляет совершенствоваться. Так что я очень мотивирован, однако, как я уже сказал, в начале сезона было разочарование», — приводит слова Леклера издание Racingnews365.

«Хочу, чтобы стало больше шума». Шарль Леклер выступил за возвращение двигателей V8 в Ф-1
