«Мало «Феррари» было до этого». Штиплер — о триумфе Ферстаппена на «Нордшляйфе»

50-летний немецкий гонщик Франк Штиплер, участвовавший в субботу, 27 сентября, в гонке NLS на «Нордшляйфе», высказался о победе четырёхкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена («Ред Булл») на автомобиле Ferrari 296.

«У меня был лучший вид на его выступление. Его автомобиль [Ferrari 296] является эталоном, и в этом отношении достойным преемником Audi R8, который в любом случае уже немного устарел. За последние два года мы убедились, насколько хороша эта машина, и, что удивительно, мало «Феррари» было до этого [на «Нордшляйфе»]. В пятницу их автомобиль уже хорошо работал во время тренировок, когда я некоторое время находился позади Макса», — приводит слова Штиплера издание Racingnews365.