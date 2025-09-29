Менеджер Леклера связался с тремя командами Формулы-1 по поводу будущего пилота — RMC

Николя Тодт — менеджер 27-летнего монегаска Шарля Леклера, представляющего команду Формулы-1 «Феррари», — связался с тремя коллективами «Королевских гонок» по поводу перехода гонщика в сезоне-2027, сообщили в итальянском издании RMC Motori.

«После Монцы Леклер сказал: «Норрис и Пиастри будут бороться за титул, но зато я за рулём «Феррари». Красивое и уместное признание в любви. За исключением того, что, как и во всех историях о вечной любви, здесь тоже есть точка невозврата. И это победы. Шарль прекрасно понимает, что в преддверии 2026 года, где будет новый регламент, кто-то может ошибиться или, наоборот, выстрелить. Поэтому его менеджмент начал искать альтернативы на сезон-2027. Как уже упоминалось, следующий год для всех неизвестен, и переходить в новую команду, не зная, как тот или иной коллектив подстроится под регламент, нелогично. Вы рискуете попасть со сковороды на гриль.

И тут Николя Тодт начал прощупывать три команды, пытаясь понять ситуацию с текущими контрактами пилотов, перспективы и возможности заключения соглашений в ближайшее время. В Монце Тодт встретился с представителями «Макларена» в моторхоуме команды, где в воскресенье утром перед гонкой побеседовал с руководителем Андреа Стеллой. Затем состоялись и другие встречи — с боссом «Астон Мартин» Лоуренсом Строллом и с Тото Вольфом из «Мерседеса» на Капри, где этим летом австрийский босс также встречался с Максом Ферстаппеном. И тут может получиться целый эффект домино, потому что место в «Макларене» может быть освобождено в 2027 году только в том случае, если один из двух пилотов захочет уйти.

Может ли австралиец Пиастри стать будущим пилотом «Феррари» в случае обмена с Леклером? На данный момент он связан с «Маклареном» контрактом и должен продолжать совершенствовать свои навыки, и, даже если в «Феррари» захотят провести такой трансфер, Оскару следует выйти на свою пиковую форму. А для начала он должен выложиться, чтоб выиграть чемпионство и выполнять другие контрактные обязательства», — говорится в статье.