Авто Новости

Пилот NLS: победа Ферстаппена на «Нордшляйфе» — единственный логичный результат

Пилот NLS: победа Ферстаппена на «Нордшляйфе» — единственный логичный результат
50-летний немецкий гонщик Франк Штиплер, участвовавший в субботу, 27 сентября, в гонке NLS на «Нордшляйфе», высказался о победе четырёхкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена («Ред Булл») на автомобиле Ferrari 296.

«Макс — лучший гонщик на треке в мире. Именно поэтому я не удивлён его победой в общем зачёте. «Феррари» — лучшая машина здесь, как с точки зрения баланса, так и с точки зрения скорости. Когда вы объединяете это с командой пилотов такого уровня, победа становится единственным логичным результатом. Их выступление оказалось превосходным. Условия были для них привычными, и трасса также им хорошо знакома по работе на симуляторе.

А Ферстаппен и Крис Лулхэм достаточно хороши, чтобы умело справляться с трафиком. Его возвращение для 24-часовой гонки? Я больше беспокоюсь о себе, у нас есть свои проблемы, которые нужно решать. Поэтому Макс меня не очень интересует в этом плане. Он, возможно, лучший гонщик в мире, поэтому я нахожу все эти разговоры о его времени прохождения круга абсолютно смехотворными», — приводит слова Штиплера издание Racingnews365.

